Der Feuerwerkshersteller Weco aus Eitorf an der Sieg fordert einen Ausgleich für das Verkaufsverbot von Böllern. Die Branche erleide Verluste in dreistelliger Millionenhöhe heißt es von dem Unternehmen. 95 Prozent des Umsatzes mache Weco im Dezember, dies breche durch das Verkaufsverbot weg. Die Ware sei bereits auf dem Weg in den Einzelhandel, niemand wisse wie es nun weitergehe. Das Unternehmen fordert sofortige Hilfsgelder, um insgesamt 3.000 Mitarbeiter in der Branche zu unterstützen.