Freiwillige Feuerwehren im Ahrtal haben Zulauf

per Mail teilen

Die freiwilligen Feuerwehren im Ahrtal haben seit der Flutkatastrophe großen Zulauf. Mittlerweile seien 75 Menschen neu eingetreten, teilten die Wehren auf SWR-Anfrage mit. Besonders viele Freiwillige traten demnach den Feuerwehren der Verbandsgemeinde Altenahr bei. Dort engagieren sich nach Angaben des Wehrleiters nun 33 Feuerwehrfrauen und -männer mehr als vor der Flut. Aber auch in der Verbandsgemeinde Adenau, in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Sinzig und Mayschoß kamen zusätzliche Freiwillige dazu. Feuerwehren aus ganz Deutschland spendeten außerdem zusätzliche Pumpen, Schläuche oder Löschfahrzeuge. Der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Altenahr sagte, die zusätzliche Ausrüstung sei auch notwendig. Viele Straßen seien noch immer blockiert. Bei einem Brand könnten sich die Ortsgemeinden gegenseitig nicht so schnell wie sonst unterstützen.