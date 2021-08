Die Freiwilligen Feuerwehren der beiden Westerwälder Ortsgemeinden Eitelborn und Neuhäusel sollen in den kommenden Jahren fusionieren. Das teilte die zuständige Verbandsgemeinde Montabaur mit, die dafür eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben hat. Geplant sei ein neues Gerätehaus für die beiden Feuerwehren. Das könnte neben der Augst-Halle in Neuhäusel entstehen. Es sei aber auch denkbar, die alte Halle abzureisen und durch einen kombinierten Neubau aus Gerätehaus und kleinem Sportraum zu ersetzen, so die Verbandsgemeinde. Was davon umsetzbar sei, solle die Machbarkeitsstudie jetzt klären.