per Mail teilen

Die Feuerwehr warnt eindringlich davor, zugefrorene Seen und Eisflächen zu betreten - beispielsweise im Westerwald und im Taunus. Die Eisdecken seien noch viel zu dünn und könnten brechen.

Im Norden von Rheinland-Pfalz sind einige Seen und Weiher bei den anhaltend eisigen Temperaturen zumindest teilweise zugefroren. Das betrifft nach Angaben der örtlichen Feuerwehren zum Beispiel den Herthasee im Rhein-Lahn-Kreis, den Jungfernweiher bei Ulmen im Kreis Cochem-Zell, die Seen der Westerwälder Seenplatte und den Wiesensee bei Stahlhofen im Westerwald. Doch das Eis sei vielerorts noch viel zu dünn.

"Das Eis zu betreten, ist lebensgefährlich." Peter Baumann, Wehrleiter VG Westerburg

Auch Kinder und Hunde könnten einbrechen

Das Eis auf dem Wiesensee sei noch viel zu dünn und nicht tragfähig, sagte der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Westerburg, Peter Baumann. Es zu betreten, sei lebensgefährlich. Er warnt eindringlich davor, auch am flachen Ufer auf das Eis zu gehen. Kinder oder Hunde könnten dort einbrechen und unter das Eis gezogen werden, so Baumann.

Auch die Wehrleitungen der Feuerwehren in Ulmen im Kreis Cochem-Zell und der Verbandsgemeinde Diez warnen davor, jetzt zugefrorene Gewässer zu betreten. "Der Herthasee im Rhein-Lahn-Kreis ist zwar am Ufer bereits mit Eis bedeckt, es gibt aber noch sehr viele offene Stellen in der Mitte des Sees", sagte Wehrleiter Markus Grün SWR-Aktuell.

Eigentümer und Gutachter müssen Eisfläche freigeben

Eisflächen dürfen grundsätzlich erst dann betreten werden, wenn sie freigeben sind. Und das dürfen nach Angaben einer Sprecherin des Westerwaldkreises nur die Eigentümer.

Im Falle der Westerwälder Seenplatte wäre das der Naturschutzbund. Dieser müsse aber zusätzlich einen Gutachter damit beauftragen, das Eis auf seine Dicke zu überprüfen, heißt es.

Dicke des Eises oft nicht zu erkennen

Die Feuerwehrleute mahnen, häufig schaue es zwar so aus, als könne man einfach über die Eisfläche laufen. Es sei aber meistens sehr schwer einzuschätzen, wie dick das Eis wirklich sei. Erst ab einer Eisschicht von mindestens 15 Zentimetern könnten Eisflächen betreten werden.

Naturschützer: Fische werden gestört

Auch Natur- und Tierschützer appellieren, jetzt nicht auf zugefrorenen Weihern oder Seen spazieren zu gehen oder Schlittschuh zu laufen. Nach Angaben einer Sprecherin des Westerwaldkreises werden Fische, wie beispielsweise Karpfen dadurch gestört. Diese würden dann unruhig und könnten an Erschöpfung sterben.