Feuerwehr Koblenz: Weniger schwere Brandeinsätze dank Rauchmeldern

Seit mehr als 10 Jahren gilt in Rheinland-Pfalz eine Rauchmelder-Pflicht. Das hat positive Auswirkungen: Seitdem gibt es deutlich weniger Gebäudebrände, heißt es von der Feuerwehr Koblenz.

Wenn der Rauchmelder losgeht, ist es mit dem Tiefschlaf vorbei. Der durchdringende Piepston liegt bei mindestens 85 Dezibel. Das ist so laut wie eine Hauptverkehrsstraße oder eine Motorsäge. Und das ist wichtig, damit er seinen Zweck erfüllt. Seit Juli 2012 besteht in Rheinland-Pfalz, eine Rauchmelder-Pflicht in allen bestehenden Wohnungen. Bereits seit Dezember 2003 gilt diese Pflicht für Neubauten.

Nach zehn Jahren zieht die Feuerwehr Koblenz eine positive Bilanz: "Es gibt für uns rückblickend betrachtet glücklicherweise weniger schwere Brandeinsätze", erklärt Florian Bischoff, Abteilungsleiter des vorbeugenden Brandschutzes in einer Pressemitteilung.

Rauchmelder lösen frühzeitig Alarm aus

Aus der Statistik gehe hervor, dass die Feuerwehr seit 2012 hauptsächlich wegen kleinerer Küchen- und Zimmerbrände ausrücken musste. Gebäudebrände seien deutlich weniger geworden. Das liege daran, dass dank der Rauchmelder Alarme deutlich früher eingingen, sagt Bischoff. Somit ist die Feuerwehr schneller zur Stelle - und die Flammen haben sich noch nicht so weit ausgebreitet.

Rauchmelder retten Leben

"Viele Menschen wissen nicht, dass sie nur rund 120 Sekunden Zeit haben, um sich in Sicherheit zu bringen, wenn ihr Rauchmelder warnt", so der Experte. Ohne Rauchmelder in Schlaf- und Kinderzimmern sowie den Fluren zum Ausgang der Wohnung hätten die Menschen bei einem Brand, insbesondere nachts kaum eine Überlebenschance.

Bundesweit retten Rauchmelder durchschnittlich mehr als vier Personen pro Tag vor einem Feuer. Das hat eine Auswertung der Initiative "Rauchmelder retten Leben" von 2020 ergeben. In einer vergleichbaren Auswertung der Initiative von 2015 war es noch gut eine Person pro Tag.

Regelmäßige Wartung wichtig

Damit sich diese Entwicklung fortsetzen kann, sollten Rauchmelder regelmäßig überprüft und ausgetauscht werden, mahnt Bischoff. Auch auf die Laufzeit der Batterien müsse dringend geachtet werden. Manche Geräte hätten eine eingebaute 10-Jahres-Batterie, die nun ausgetauscht werden müsse. "Die Rauchmelder haben quasi ein Verfallsdatum", sagt der Experte.