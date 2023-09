Koblenzer Feuerwehr wird 112 Jahre alt

Vor 112 Jahren wurde die Koblenzer Berufsfeuerwehr gegründet. Nun feiern die Wehrleute ihr Jubiläum in einer neuen Wache mit einem Tag der offenen Tür.

Die Zahl 112 kommt für die Koblenzer Feuerwehr nicht von ungefähr - denn vor genau 112 Jahren wurde 1911 in Koblenz die Berufsfeuerwehr gegründet. Jetzt, 112 Jahre später, eröffnen die Wehrleute ihre dritte Feuerwache. Dass diese mit ihrem 112-jährigen Bestehen zusammenfällt, wollen die Feuerwehrmänner und -frauen mit einem Tag der offenen Tür und einem großen Feuerwehrfest feiern.

Am Samstag erwartet die Besucher ab 10 Uhr eine große Ausstellung der Feuerwehrfahrzeuge, es gibt Führungen durch die neue Feuerwache und ein Programm für Kinder. Auch für Essen und Trinken ist nach Auskunft der Wehrleute ausreichend gesorgt. Musikalisch begleitet wird der Tag vom Orchester der Feuerwehr Koblenz.

Die neue Feuerwache 3 in Koblenz-Bubenheim während des Baus Berufsfeuerwehr Koblenz, Christoph Kohlhaas

Von der "kleinen" Feuerwache zur 24-Stunden Einsatzwache

Was 1911 in einer kleinen Feuerwache und mit 11 Feuerwehrleuten in der Koblenzer Altstadt anfing, ist inzwischen zu einer 24-Stunden Einsatzwache mit etwa 150 hauptamtlichen Feuerwehrleuten und Bediensteten geworden.

Seit 1973 gibt es die Feuerwache in der Schlachthofstraße. Von dort rücken die Wehren noch heute mit ihren Löschzügen und Einsatzfahrzeugen aus. Seit 2002 ist dort auch die Leitstelle untergebracht, seit 2011 auch die integrierten Leitstellen für alle Notrufe aus der Stadt Koblenz und den Landkreisen Mayen-Koblenz, Cochem-Zell und Ahrweiler. Zusätzlich werden hier die Anrufe der Krankentransporte bearbeitet.

Heute arbeiten dort über 50 Disponenten der Stadt Koblenz und der Hilfsorganisationen Deutsches Rotes Kreuz, Malteser Hilfsdienst, Johanniter Unfallhilfe und der Feuerwehr Koblenz. Seit 2021 unterstützen Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr die Einsatzzentrale im 24-Stunden-Dienst.

"Am Plan" in der Koblenzer Altstadt fing vor 112 Jahren alles an

Die alte Feuerwache auf dem Platz "Am Plan" in der Koblenzer Altstadt dürfte manchem älteren Koblenzer noch in Erinnerung sein. Heute befinden sich dort mehrere Gaststätten. Die ehemaligen Tore sind Fenstern gewichen, in den ehemaligen Hallen der Pferdelöschwagen kann man heute vor allem den Durst löschen - denn hier stehen Tische und Stühle einer Gastwirtschaft.

Die städtische Feuerwache Am Plan in Koblenz 1922 Stadtarchiv Koblenz, StAK FA1,60

Neue Einsatzgebiete - mehr Wachen

Die Organisation und Struktur der Koblenzer Berufsfeuerwehr wurden ab 2017 durch die veränderten Aufgaben neu aufgestellt. Statt bisher einer zentralen Wache in der Schlachthofstraße gibt es nun insgesamt drei Wachen. Die Wehr wurde damit vom zentralen, sogenannten "Einwachen-" auf ein "Mehrwachenprinzip" umgestellt.

Seit 2021 ist bereits eine zweite Wache in Koblenz-Niederberg täglich 24 Stunden in Betrieb. Dort ist vor allem die Höhenrettungsstaffel und die Facheinheit für Gefahrstoffe angesiedelt. Jetzt wird die dritte Wache in Koblenz-Bubenheim eröffnet. Diese neue sogenannte "Feuerwache 3" befindet sich verkehrsgünstig gelegen am Bubenheimer Bann 1.