Feuerwehr schützt Neubaugebiet vor Unwetter

Die Feuerwehr in Dommershausen im Hunsrück hat am Donnerstag aufgrund des Unwetters einen Graben um Teile eines Neubaugebiets gezogen. Wie die Feuerwehr mitteilt, ist der Graben etwa 15 Meter lang und 20 Zentimeter tief. Hintergrund ist, dass zuvor bereits mehrere Bauplätze vom Wasser überspült worden waren. Zudem seien Teile eines Erdwalls, der zum Schallschutz errichtet war, durch den Regen abgerutscht. Wohnhäuser seien davon aber nicht betroffen gewesen. Wie die Feuerwehr Dommershausen weiter mitteilt, soll am Freitag noch geprüft werden, wie viel Schlamm durch das Unwetter in die Kanalisation gespült worden ist.