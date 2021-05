In Vallendar hat die Feuerwehr am Pfingstsonntag eine Schwanenmutter von einem Angelhaken befreit. Nach Angaben der Polizei hatte ein Spaziergänger den Haken im Schnabel des Tieres gesehen. Der Schwan schwamm mit seinen vier Küken in der Nähe des Rheinufers. Die Feuerwehr habe das Tier dann mit einem Boot in Richtung Ufer getrieben. Dort habe der Angelhaken dann entfernt werden können. Danach sei die Schwanenmutter wieder zu ihren Küken geschwommen.