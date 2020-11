In Bad Marienberg ist noch unklar, warum am Dienstagnachmittag eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gebrannt hat und wie hoch der Schaden ist. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Verletzte hat es nach Polizeiangaben bei dem Brand in Bad Marienberg nicht gegeben. 65 Feuerwehrleute waren im Einsatz, sie konnten das Feuer in dem Mehrfamilienhaus laut Polizei schnell unter Kontrolle bringen.