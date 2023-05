In Sosberg im Kreis Cochem-Zell ist am Dienstag ein Wohnhaus in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer offenbar in einer Scheune aus, griff dann auf eine Garage und schließlich auf das Wohnhaus über. Verletzt wurde niemand. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Warum das Feuer ausbrach und wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar.