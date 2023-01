Feuer in Keller in Koblenzer Vorstadt: 15 Menschen gerettet

Bei einem Brand in der südlichen Vorstadt in Koblenz hat die Feuerwehr am Mittwochabend 15 Menschen aus einem Mehrfamilienhaus gerettet. Verletzt wurde niemand.

Der Brand war nach Angaben der Feuerwehr Koblenz im Keller entstanden. Die Bewohner seien auf einen Balkon geflüchtet. Nach der Rettung der Menschen sei das Feuer gezielt gelöscht worden. Da sich der Rauch stark ausgebreitet hatte, musste die Feuerwehr das Gebäude maschinell belüften. Die Energieversorger mussten im Gebäude sowohl Strom als auch Gas abstellen. Bewohner konnten nicht ins Haus zurück Die Bewohner konnten nicht mehr in das Haus zurückkehren. Das Ordnungsamt hatte eine Unterbringung für die betroffenen Personen organisiert. Durch die Polizei musste die Kurfürstenstraße in der südlichen Vorstadt im betroffenen Bereich komplett gesperrt werden. Der Einsatz konnte nach Feuerwehrangaben gegen kurz vor Mitternacht beendet werden. Brand in einem Bürogebäude am Mittwoch Morgen Am Mittwoch Morgen war es auch in einem Bürogebäude in der Nähe des Koblenzer Hauptbahnhofs zu einem Brand gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr hatte es aus noch unbekannter Ursache eine Verpuffung gegeben. Dabei war ein Mann ums Leben gekommen. Wer der Mann ist, ist noch unklar. Aus einer benachbarten Wohnung in der Löhrstraße sei ein weiterer Mensch gerettet worden, so die Feuerwehr.