In Rheinbach, kurz hinter der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen, hat es am Dienstagabend auf dem Gelände eines Munitionslagers der Bundeswehr gebrannt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Nach Angaben der Bundeswehr waren mehrere Fahrzeuge in Brand geraten. Das Feuer sei ausgebrochen, als ein Tanklastzug eine Tankstelle auf dem Gelände befüllen wollte. Die Rauchwolke war noch in großer Entfernung zu sehen. Die Feuerwehr Rheinbach hatte Anwohner auch in der angrenzenden Stadt Euskirchen zeitweise aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Munitionslager auf dem Gelände seien durch das Feuer aber nicht in Gefahr gewesen. Am frühen Dienstagabend sei der Brand gelöscht worden, so die Feuerwehr.