Heute Vormittag wird in Koblenz-Lützel der neue Park an der Feste Kaiser Franz eröffnet. Seit Oktober 2019 wurden Wege, Treppen und Mauern in dem Festungspark saniert. Nach Angaben eines Stadtsprechers sei auch an den unterirdischen Teilen der Anlage gearbeitet worden. Die Gesamtkosten würden sich auf etwa 800.000 Euro belaufen. Die Maßnahme sei Teil des Projekts "Festungsstadt Koblenz“, bei dem alle Festungen der Stadt modernisiert und verbunden werden sollen.