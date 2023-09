Ein schönes Spätsommerwochenende steht bevor. Hier gibt es ein paar Tipps für Ausflüge rund um Koblenz. Es ist wieder Einiges los in der Region.

Riesenradfahren auf dem Michelsmarkt in Andernach

In Andernach lockt auf dem Michelsmarkt zum Beispiel ein 50 Meter hohes Riesenrad. Das Traditionsfest, das es bereits seit mehr als 600 Jahren geben soll, hat am Freitag in der Nähe des Ochsentors mit einem Fassanstich durch den Oberbürgermeister begonnen. Am Sonntag ist von 13-18 Uhr verkaufsoffener Sonntag. Dazu gehören nach Angaben der Stadt auch mehr als 100 fliegende Händler. Der Michelsmarkt in Andernach geht bis einschließlich Dienstag, an dem es als Familientag laut Stadt vergünstigte Preise gibt.

Ballonumzug auf dem Michelsmarkt in Nassau

Wer den Michelsmarkt nicht am Rhein feiern möchte, sondern lieber an der Lahn, kann das in Nassau vom 22.-25. September tun. Das Fest hier ist deutlich jünger, seit 1912 wird hier der Michelsmarkt gefeiert. Er startete mit einem Ballonumzug am Freitag ab 17:30 Uhr an der Grundschule, auch ein Spielmannszug war dabei. Ab 20 Uhr treffen sich alle zum Michelrock. Musik ist auch am Samstagabend im Festzelt, Insider wissen Bescheid, dass hier die Band "Wondabrah" einen seltenen Auftritt hat. Sonntag ist Nassau auch verkaufsoffen.

Weingenuss beim Weinfest in Boppard

Mit Wein, Kulinarischem und Musik lädt Boppard seit Freitag zum Verweilen auf dem Marktplatz ein. Das Bopparder Weinfest dauert erst mal bis zum Montag, 25. September und wird dann am nächsten Wochenende fortgesetzt. Laut Stadt gehören die Wanderungen zum Riesling-Brunch und die Weinwanderung zur Mandelsteinhütte zu den Höhepunkten.

Das Weinfest im Boppard lockt immer zahlreiche Besucher aus der Umgebung an. Pressestelle Herbert Piel

Wandern für den Wiederaufbau im Ahrtal und Winzerfest Dernau

Im Ahrtal starten an diesem Wochenende mehrere Weinveranstaltungen. Den Anfang machte am Freitag das Winzerfest in Dernau. Rund um den Festplatz Grundschule in Dernau gibt es nach Angaben des Ahrtal Tourismus Weinstände, Bühnen und Musik. Außerdem wird die amtierende Weinkönigin verabschiedet und die neue proklamiert. Am Sonntag gibt es außerdem einen Festumzug.

An der Mittelahr geht am Samstag ein großes Wanderevent los. Die letzten beiden Jahre hatte die Veranstaltung unter dem Titel "Wandern für den Wiederaufbau" stattgefunden - dieses Jahr steht sie unter dem Titel „Weinherbst Mittelahr“. Vom 23. September bis zum 22. Oktober können Besucher entlang des Rotweinwanderwegs zwischen Altenahr und Marienthal Wein an Stände von insgesamt 20 Weingütern probieren.

"Non Blues Ultra" heißt es am Samstag auf dem 43. Bluesfestival in Lahnstein. In der Stadthalle mit dem legendären schrill-bunten "Hajek-Teppich" geht es um 19 Uhr los. Die Auszeichnung des "Blues-Louis 2023" geht dieses Jahr an den deutschen Musiker Carl Carlton, der schon mit Joe Cocker, Robert Palmer und Wolfgang Niedecken zusammengespielt hat. Außerdem treten Natalia M. King, Jimmy Reiter und Gringo Meyer auf. Das Bluesfestival in Lahnstein gehört zu den ältesten und renommiertesten in Lahnstein.