Die Verbandsgemeinde Cochem muss der Versicherung eines Ferrari-Fahrers keinen Schadensersatz bezahlen. Das Landgericht Koblenz hat die Klage abgewiesen und sieht keinen Fehler bei der VG Cochem.

Die Versicherung hatte die Verbandsgemeinde Cochem verklagt, weil der Ferrari-Fahrer seinen teuren Sportwagen auf einer schlechten Straße in Cochem beschädigt hatte. Der Autofahrer war nach eigenen Angaben im Sommer 2019 mit seinem Sportwagen auf dem Weg zu einem Hotel in der Brauselaystraße in Cochem. Dabei habe er auf einem erhöhten Gullideckel aufgesetzt. Die Reparaturkosten sollen rund 62.000 Euro betragen haben.

Das Geld forderte seine Versicherung von der Verbandsgemeinde zurück, weil diese ihrer Verkehrssicherungspflicht nicht nachgekommen sei. Die Richterin sah das anders. Sie wies die Klage ab, weil die Versicherung bei dem Prozess nicht habe belegen können, dass die Verbandsgemeinde Cochem ihre Pflichten verletzt habe.

Verkehrssicherungspflicht: Verbandsgemeinden müssen in Rheinland-Pfalz gewährleisten, dass Städte und Gemeinden ihre Straßen so in Schuss halten, dass davon keine Gefahren ausgehen - weder für Autofahrer noch für Radfahrer und Fußgänger. Wenn sie dem nicht nachkommen, könnten laut Gesetz Schadensersatzansprüche entstehen.

Besitzer des Ferraris sagt beim Prozess aus

Die Versicherung wollte bei dem Prozess Schadensersatzansprüche geltend machen. Dazu legten die Kläger unter anderem Fotos der Schäden in der Brauselaystraße in Cochem vor.

Auch der Besitzer des Ferraris, ein Unternehmer aus Nordrhein-Westfalen, sagte aus und beschrieb, dass er in der Straße ganz langsam unterwegs gewesen sei und eigentlich keine Chance gehabt habe, mit seinem tiefergelegten Sportwagen ohne Schaden an dem Gulli vorbeizukommen. Er sagte beim Prozessauftakt: "Gemeinden, Bund, Land, wer auch immer, haben die Straßensicherungspflicht. Sie müssen die Straßen so bauen, dass jedes Fahrzeug, was zugelassen ist, auch dort fahren kann." Diese Argumente reichten der Richterin jetzt als Begründung offenbar nicht aus.

Ferrari F40 - selten und teuer Der Ferrari F40 ist ein Topmodell des italienischen Autoherstellers. Laut ADAC wurde er von 1987 bis 1992 gebaut. Er hat 478 PS und kann eine Höchstgeschwindigkeit von 324 Kilometer pro Stunde erreichen. Nach Angaben der Zeitschrift "Auto Motor Sport" kostete der F40 in den 80er Jahren knapp 444.000 D-Mark. Heute wird er im Internet für über eine Million Euro gehandelt.

Verbandsgemeinde Cochem sieht sich bestätigt

Die Verbandsgemeinde Cochem zeigt sich zufrieden mit dem Urteil. Jetzt müsse nicht mehr befürchtet werden, dass noch viele andere Autofahrer oder Versicherungen klagen, weil sie mit dem Zustand der Straßen in Cochem nicht zufrieden seien, sagte VG-Bürgermeister Wolfgang Lambertz (CDU).

Er sieht sich bestätigt, dass die VG bei ihren regelmäßigen Kontrollen - ob eine Straße zum Beispiel zu viele oder zu großen Schäden aufweist und wann sie saniert werden muss - ein gutes Mittelmaß gefunden habe. Die Straßen müssten quasi für jeden Polo gut sein, aber eben nicht für jeden tiefergelegten Ferrari, argumentiert der Bürgermeister. Denn jede Straßensanierung koste Steuergelder. Diese Vorgehensweise sei durch das Urteil nun bekräftigt worden.