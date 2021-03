Die Ferienhaus-Besitzer in Rheinland-Pfalz stehen in den Startlöchern. Sie wollen endlich wieder Gäste empfangen dürfen - so wie die Besitzer des Ferienhauses "Moselblick" in Hatzenport.

Katja und Christoph Bidinger vermieten im vierten Jahr ihr Ferienhaus "Moselblick" in Hatzenport an der Untermosel. Das Haus hat zwei Schlafzimmer, eine Wohnküche, ein Bad und eine große Terrasse. Dort ist viel Platz für eine Familie mit Kindern und Haustieren. Die beiden haben in den letzten Tagen schon einige Anfragen von Gästen bekommen, die gerne ein paar Urlaubstage an der Mosel verbringen würden - sie mussten jedes Mal vertröstet werden.

"Unsere Gäste wollen endlich wieder ein paar Tage Urlaub machen"

Das Paar erwartet gespannt und voller Hoffnung die Ergebnisse der neuesten Bund-Länder-Schalte am Montagnachmittag. "Die Leute gieren danach wieder mal ein paar Tage rauszukommen, in eine andere Umgebung und dabei unter sich zu sein", sagt Christoph Bidinger, der im Hauptberuf Polizist ist.

DEHOGA: "Moselufer ist sicherer als der Malle-Strand"

Auch der Deutsche Hotel-und Gaststättenverband DEHOGA Rheinland-Pfalz fordert, dass neben Hotels auch Ferienwohnungen jetzt wieder öffnen dürfen. Vor allem aber an Ostern. "Um Familienbesuche geordnet und sicher ablaufen zu lassen, anstatt beengt am Küchentisch zu sitzen oder auf dem Ausziehsofa beim Familienbesuch zu liegen - das Moselufer sei sicherer als der Malle-Strand", so die DEHOGA.

Seit Oktober ist die Küche leer geblieben SWR

Ferienhaus-Besitzer muss Gästen immer wieder absagen

Für Christoph Bidinger ist das Ferienhaus nur ein Nebenerwerb, auf den er zwar finanziell nicht angewiesen ist - aber sein Herz hängt an dem Haus und vor allem an den Gästen. Die letzten waren im Oktober da. Immer wieder musste das Paar seitdem Anfragen eine Absage erteilen.

Dabei sei Urlaub in einer Ferienwohnung oder in einem Ferienhaus viel sicherer als in einem Hotel, meint der 54-Jährige. Bei ihm könnten die Gäste kontaktlos einchecken. Am Haus gibt es dafür einen Schlüsseltresor. Eingekauft und gekocht wird ohnehin wie daheim. "Es macht keinen Unterschied, ob ich im Discounter hier oder sonstwo einkaufe", sagt Christoph Bidinger.

Er bietet außerdem an, nur alle zwei Wochen im Wechsel mit anderen Anbietern von Ferienwohnungen zu vermieten. "In der gastfreien Zeit würden wir alles saubermachen und lüften".