Die Ferienhausbesitzer in Rheinland-Pfalz sind enttäuscht. Wegen des verlängerten Lockdowns über Ostern bleiben die Gäste aus - so wie im Ferienhaus "Moselblick" in Hatzenport.

Christoph Bidinger steht auf der riesigen Terrasse seiner Ferienwohnung, große Blumenkübel und Hochbeete haben hier viel Platz. Eigentlich auch für Urlaubsgäste. Doch die wird der 54-Jährige erst einmal nicht sehen. Er musste ihnen absagen, schon am frühen Morgen klingelte sein Telefon. "Ab neun Uhr ging das schon los, da riefen die ersten Gäste an. Sie sind natürlich alle nicht glücklich, jetzt nicht in Urlaub fahren zu können, aber vor allem können sie es nicht verstehen", erzählt Bidinger.

Christoph Bidinger akzeptiert zwar die Beschlüsse zum verlängerten Lockdown über Ostern, nachvollziehen kann er sie aber nicht. "Hier sind die Leute unter sich und ob sie jetzt zu Hause im Wohnzimmer sitzen oder hier, das macht doch keinen Unterschied", meint der Hatzenporter.

Zwei Schlafzimmer, eine Wohnküche, ein Bad und die riesige Terrasse vermieten Christoph Bidinger und seine Frau seit vier Jahren. Also ein ideales Haus um "kontaktarmen Urlaub" zu machen. So wie es sich auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) vergeblich beim Bund-Länder-Gipfel gewünscht hatte, zusammen mit anderen Bundesländern.

Für Gastronomen ein harter Schlag

Auch der Hotel- und Gaststättenverband, DEHOGA, in Koblenz kritisiert die aktuellen Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz zur Corona-Bekämpfung. Die Hoteliers hätten nach dem Hin- und Her der vergangenen Monate das Vertrauen in die Politik verloren, sagte der Kreisvorsitzende Joachim Mehlhorn, der auch selbst ein Hotel in Koblenz betreibt, dem SWR. Vor allem die fehlende Perspektive mache den Hoteliers und Gastronomen seit Monaten zu schaffen. Die Politik habe in vielen Bereichen versagt, zum Beispiel bei der rechtzeitigen Beschaffung von Masken und Impfdosen, kritisierte Mehlhorn.

Für die Gastronomie sei die Schließung an den Ostertagen ein harter Schlag, denn in diesen Tagen hätten sie das erste Mal seit langem wieder etwas Geld verdienen können. Stattdessen stünden nun weitere ungewisse Wochen bevor. Mehlhorn fordert klare Aussagen von der Politik, wann sich die Branche wieder auf Öffnungen vorbereiten könne.

Die Terrasse bleibt auch zu Ostern leer. SWR

Ferienhausvermieter sind enttäuscht

Dass sich die Ministerpräsidenten beim Bund-Länder-Gipfel nicht durchsetzen konnten, ärgert Ferienhausvermieter Christoph Bidinger sehr. "Es sind ja fünf Bundesländer, die gehofft hatten, an Ostern Hotels, Campingplätze und Ferienwohnungen öffnen zu dürfen. Alles Länder, bei denen der Tourismus ein großer wirtschaftlicher Faktor ist. Und diese Länder haben sich jetzt von den anderen Bundesländern regelrecht unterbuttern lassen. Das ist schade."

Nur alle zwei Wochen vermieten

Christoph Bidinger hofft nun, dass er spätestens im Sommer wieder Gäste ins Ferienhaus lassen darf. Besser noch direkt nach Ostern. Notfalls würde er es auch nur alle zwei Wochen vermieten und in der gastfreien Zeit saubermachen und lüften. Glücklicherweise ist er auf die Einnahmen aus der Vermietung seines Ferienhauses finanziell nicht angewiesen, sie ist ein Nebenerwerb. Allerdings müssen er und seine Frau das Haus auch in Schuss halten. Und die Betriebskosten laufen weiter, egal ob die beiden es vermieten oder nicht.