Am Freitag will die Landesregierung beraten, ob es im Tourismus Lockerungen für Regionen mit niedrigen Inzidenzzahlen geben soll. Dann könnten eventuell auch Campingplätze und Ferienwohnungen an Rhein und Mosel wieder öffnen. Viele Betreiber sind darauf vorbereitet. Einige Hotels zögern dagegen noch.

Der Burgstadt Campingpark in Kastellaun im Hunsrück ist startklar. Betreiber Heiko Stemmler rechnet in diesem Jahr mit einem großen Ansturm an Touristen - wenn er denn öffnen darf. Im letzten Jahr seien rund 40 Prozent mehr Gäste gekommen, sagt der Betreiber. Schon jetzt sei die Nachfrage groß. "Es gibt einen Boom an Neuzulassungen bei den Wohnmobilen und Wohnwagen. Ich denke, der Trend setzt sich fort", sagt Stemmler.

"Wir gehen von einer sehr guten Auslastung für den Rest des Jahres aus." Sven Holzmann, Knaus Camping Koblenz

Hygienevorgaben können schnell umgesetzt werden

Stemmler hält Camping für sicher. Schon im letzten Jahr habe er in seinem Betrieb darauf geachtet, dass der Kontakt zu und zwischen den Gästen reduziert werde. Die Sanitäranlagen seien zum Beispiel geschlossen gewesen. In diesem Jahr sollen die Gäste kontaktlos einchecken können, damit es keine Ansammlungen an der Rezeption gibt.

Sven Holzmann, Camping-Manager vom Knaus Campingplatz in Koblenz, geht davon aus, spätestens ab dem 24. Mai wieder öffnen zu dürfen. "Koblenz ist ein attraktives Ziel, gerade bei Campern", sagt Holzmann. "Wir gehen von einer sehr guten Auslastung für den Rest des Jahres aus." Das zeigten auch die Vorbuchungen. Mögliche Vorgaben von Stadt und Land könnten schnell umgesetzt werden, da man schon im letzten Jahr Hygienemaßnahmen eingeführt habe.

Betreiber von Ferienwohnungen wünschen sich auch Öffnung der Gastronomie

Beatrix Halter, die das Landhaus Julia in Kobern-Gondorf betreibt, hat alle Buchungen für April und Mai - auch über Pfingsten - storniert. "Es hieß ja, dass wir bis zum 23. Mai schließen müssen", sagt sie. Trotzdem wäre Halter startklar, wenn sie ab Pfingsten öffnen dürfte - mit genügend Vorlaufzeit. Denn bevor Gäste kommen, müssten die Unterkünfte komplett gereinigt und desinfiziert werden.

"Ich verzichte lieber auf Gäste an Pfingsten, wenn ich weiß, dass ich danach wieder schließen muss." Beatrix Halter, Inhaberin vom Landhaus Julia in Kobern-Gondorf

Halter würde sich freuen, wenn sie wieder öffnen dürfte. Sie ist aber auch der Meinung, dass dann auch die Gastronomie wieder geöffnet werden müsse. Zwar könnten sich ihre Gäste in ihrer Ferienwohnung auch selbst verpflegen, aber viele wollten natürlich auch mal schön Essen gehen, das gehöre dazu. Deshalb wünscht sie sich eine Strategie vom Land, die ein Auf und Zu verhindert. Das sei für sie und ihre Gäste furchtbar, sagt Halter: "Ich verzichte lieber auf Gäste an Pfingsten, wenn ich weiß, dass ich danach wieder schließen muss."

"Ich mache mich nicht verrückt." Martina Lorenz, Weinhotel Landsknecht in St. Goar

Hotelbetreiber wollen lieber abwarten und hoffen auf Planbarkeit

Auch wenn sich viele Hoteliers auf Touristen freuen, sind einige von ihnen skeptisch, was schnelle Lockerungen angeht. "Ich mache mich nicht verrückt", sagt Martina Lorenz vom Weinhotel Landsknecht in St. Goar. Sie will erst einmal abwarten: Auch an Ostern sei über Öffnungen gesprochen worden und dann sei es doch anders gekommen.

Das sieht auch Marcus Fetz vom Loreleyhotel Fetz in Dörscheid so: "Mir ist alles Recht, so lange wir danach nicht mehr schließen müssen." Er wolle lieber noch abwarten und es dafür planbar haben.

Lockerungen in Aussicht: Corona-Regeln in der Region Koblenz

Landesregierung berät über Lockerungen

Planbarkeit ist auch für Martina Lorenz wichtig. Sie spricht sich deswegen eher für Öffnungen ab einer Inzidenz von 50 aus, anstatt einer Unter-100-Regel wie in Bayern. Dann hätte sie mehr Puffer, falls die Zahlen wieder steigen würden, sagt Lorenz. Und die Hotelbetreiberin sieht ein weiteres Problem im Hinblick auf die Frage, welche Touristen sie empfangen darf: "Ich bin Unternehmerin und keine Juristin", sagt Lorenz. Als solche könne sie nicht unterscheiden, welche Gäste schon zweifach geimpft seien und welche nicht.

Ob und für wen Urlaub ab Pfingsten möglich sein wird, darüber will das Kabinett am Freitag beraten. Bayern und Niedersachsen haben bereits Lockerungen angekündigt. In Bayern dürfen ab dem 21. Mai Hotels, Campingplätze und Ferienwohnungen in Regionen mit einer Inzidenz unter 100 wieder öffnen. In Rheinland-Pfalz gilt noch bis zum 23. Mai ein Beherbergungsverbot für touristische Zwecke.