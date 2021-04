per Mail teilen

In Lahnstein ist kurz nach Mitternacht ein Ferienhaus abgebrannt. Nach Angaben der Polizei wurde nach ersten Ermittlungen niemand verletzt. Das Haus liegt im Bereich der Lahnhöhen in der Nähe des sogenannten Sechsseeblicks. Die Löscharbeiten gestalten sich den Angaben zufolge schwierig, weil kein Wasser in der Nähe war. Ob das Haus noch bewohnt war und wie es zu dem Brand kam ist noch unklar.