In den Weinanbaugebieten im Norden des Landes beginnt die Ernte für Federweißer. Doch der Regen bereitet den Winzerinnen und Winzern Sorgen.

An der Mosel hat bereits die Federweißer-Ernte am Wochenende begonnen. Vor allem die frühen Sorten, wie Solaris und Ortega würden hier geerntet, so Maximilian Hendgen, Geschäftsführer vom Weinbauverband Mosel und Mittelrhein. Ab Ende der Woche könne man dann mit dem Ausschank rechnen. Insgesamt spiele das Getränk aber in den nördlichen Anbaugebieten nur eine untergeordnete Rolle.

Hauptlese startet im September

Mit der Hauptweinernte rechnet Hendgen Mitte September. Den Winzern mache aber derzeit vor allem das wechselhafte Wetter zu schaffen. "Wir hatten Anfang des Jahres große Trockenheit. Jetzt geht es eher ins andere Extrem", so Hendgen. Entscheidend sei nun, dass es nicht durchgehend bis zur Hauptlese regne, um Fäulnis zu verhindern. Bleibt es trocken, sei der Jahrgang vielversprechend. Für genaue Prognosen ist es demnach aber noch zu früh.

Auch Hubert Pauly, Weinbaupräsident an der Ahr, hofft auf einen goldenen Herbst. Dann könnte es ein guter Jahrgang werden. Denn auch wenn der viele Regen in der Zeit vor der Ernte für die Trauben gefährlich werden kann: Den jungen Reben hat er genutzt. Ihre Wurzeln sind noch nicht so tief, sodass sie besonders unter der Trockenheit im vergangenen Jahr gelitten haben.

Weingüter an der Ahr suchen noch Hilfe bei Ernte

Bei der diesjährigen Ernte suchen die Ahrwinzer aber wieder Helferinnen und Helfer. Zwei Jahre nach der Flut sei der Bedarf nach Erntehelfern noch immer groß, so Pauly. Denn nicht überall funktionieren wieder alle Transportbahnen in die Weinberge, außerdem ist es schwer Personal in dem Tal zu finden. Viele Weinbaubetriebe sind deshalb noch immer auf der Suche nach Menschen, die ab Mitte September in den Hängen an der Ahr die Trauben lesen.

Auch in anderen Weinanbaugebieten in Rheinland-Pfalz hat die Ernte schon begonnen. Die Pfalz war Mitte August das erste Anbaugebiet, das Trauben für Federweißer geerntet hat. Hier rechnet man damit, bereits Anfang September mit der Hauptlese zu starten.