Landgericht: Prozess gegen mutmaßlich falschen Polizisten

Vor dem Landgericht Koblenz wird am Freitag einem mutmaßlichen Betrüger der Prozess gemacht. Den Angaben zufolge wirft die Staatsanwaltschaft dem 29-Jährigen insgesamt acht Betrugsfälle als falscher Polizist vor - unter anderem in Kaifenheim in der Eifel und in Kastellaun im Hunsrück. Der Angeklagte soll zu einer Bande von Telefonbetrügern gehört haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sollen sie vor allem älteren Menschen vorgegaukelt haben, sie könnten Opfer von Einbrechern werden. Der Angeklagte soll sich dann bei den Geschädigten als Polizist ausgegeben haben, der das Geld oder die EC-Karte abholen sollte. Insgesamt soll die Bande etwa 36.000 Euro erbeutet haben.