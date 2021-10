Falsche Schrottsammler bestehlen Frau

In Oberlahr haben Unbekannte eine Frau in ihrem Haus bestohlen und einen dreistelligen Geldbetrag erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, behaupteten die sogenannten Schrottsammler, eine alte Wäschemangel bei der Frau abholen zu wollen. Hierzu ließ sie die beiden Männer laut Polizei ins Haus. Als die Frau ein Glas Wasser aus der Küche holte, nutzten die Männer den Angaben zufolge die Gelegenheit und nahmen das Geld, das auf dem Esszimmertisch lag und verschwanden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die am Mittwochvormittag in Oberlahr (Kreis Altenkirchen) einen weißen Transporter gesehen haben und Hinweise geben können.