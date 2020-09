per Mail teilen

Die Polizei in Cochem warnt vor Telefonbetrügern, die sich als Polizisten ausgeben. Die Täter behaupten den Angaben zufolge, die Angerufenen könnten Opfer von Einbrechern werden und bieten dann an, Geld und Wertsachen abzuholen - angeblich, um sie in Sicherheit zu bringen. Die Polizei Cochem warnt davor, auf solche Anrufe einzugehen.