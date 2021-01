per Mail teilen

Die Polizei warnt aktuell wieder vor Anrufern, die sich fälschlicherweise als Polizisten ausgeben. Demnach haben sich mehrere Menschen bei der Polizei in Sankt Goarshausen gemeldet, weil sie solche Anrufe erhalten haben. Die Polizei erklärt, bei dieser Masche hätten die Anrufer den Angerufenen gesagt, dass gegen sie ein Haftbefehl vorliege. Um die Vollstreckung abzuwenden, müssten sie eine Nummer in Berlin anrufen. Nach Angaben der Polizei handelt es sich dabei um Betrugsanrufe. Wer solche Anrufe erhält, soll sich an die örtliche Polizei wenden.