per Mail teilen

Im Norden von Rheinland-Pfalz sind derzeit wieder Betrüger unterwegs, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben. Unter anderem wurde in Neuwied ein 80-Jähriger um sein Erspartes gebracht.

Nach Angaben der Polizei gab der Mann einem Unbekannten einen fünfstelligen Bargeldbetrag. In Aschaffenburg wurden drei falsche Polizisten festgenommen, die auch in Bad Neuenahr-Ahrweiler einen Mann um etwa 16.000 Euro betrogen haben sollen. Ermittlungen nach der Festnahme ergaben, dass ein Mitglied des Betrüger-Trios bei dem bislang Unbekannten in Bad Neuenahr- Ahrweiler Bargeld abgeholt hat.

Das Trio wurde auf frischer Tat ertappt, als sie gerade bei einer 78-jährigen Frau 50.000 Euro abholten. Der Geschädigte in Bad Neuenahr-Ahrweiler hat bislang keine Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Beamten hoffen jetzt, dass er sich doch noch meldet.

Polizei Montabaur warnt

Die Polizei Montabaur warnte in dieser Woche vor falschen Polizisten, nachdem es mehrere betrügerische Anrufe gegeben hatte.

Am Telefon versuchen die Betrüger demnach ihre Opfer unter verschiedenen Vorwänden, dazu zu bringen, Geld- und Wertgegenstände im Haus oder auf der Bank an einen Unbekannten zu übergeben, der sich ebenfalls als Polizist ausgibt. Dazu behaupten die Betrüger beispielsweise, dass Geld- und Wertgegenstände bei ihren Opfern zu Hause oder auf der Bank nicht mehr sicher seien oder auf Spuren untersucht werden müssten.

110 auf dem Telefondisplay

Außerdem nutzen die Täter eine spezielle Technik, die bei einem Anruf auf der Telefonanzeige der Angerufenen die Polizei-Notrufnummer 110 oder eine andere örtliche Telefonnummer erscheinen lässt.