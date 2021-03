per Mail teilen

Unbekannte haben sich in Hachenburg im Westerwald mit Lebensmitteln versorgt, die für Bedürftige gedacht waren. Das teilte der gemeinnützige Freundeskreis der Lebensmittelretter mit. Der Verein sammelt nach eigenen Angaben bei Lebensmittelhändlern Waren ein, die nicht mehr verkauft werden können. Seit Beginn der Corona-Krise verteile der Verein diese dann an bedürftige Menschen. Nachdem jetzt falsche Lebensmittelretter unterwegs waren, bitten die Helfer alle Geschäfte sowie andere Spenderinnen und Spender nur noch Lebensmittel an Vereinsmitglieder auszugeben, die sich mit Foto ausweisen können. Derzeit würden fast 300 Personen aus knapp 90 Familien im gesamten Westerwald durch die Lebensmittelretter versorgt werden.