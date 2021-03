In Montabaur-Ettersdorf im Westerwald lässt am Ortseingang ein grauer Kasten mit zwei Öffnungen viele Autofahrer abbremsen. Doch der Blitzer ist eine Attrappe - und längst kein Einzelfall.

"Ich finde das nicht schlecht, weil die hier wirklich reinrasen", sagt Waltraud Kunz, die rund 100 Meter von der Blitzer-Attrappe entfernt wohnt. Auch andernorts in Rheinland-Pfalz, etwa in Bettendorf im Taunus, im pfälzischen Dudenhofen oder vergangenes Jahr in Oberöfflingen in der Eifel, haben solche selbst gebastelten Fake-Blitzer den Autoverkehr gedrosselt.

Umstrittene Fake-Blitzer

Die private Verkehrserziehung am Straßenrand ist durchaus umstritten. Hilmar Allef von der Polizei Montabaur sagt, eine solche Attrappe sei in Rheinland-Pfalz legal, wenn sie auf privatem Grund stehe, nicht den Verkehr mit Blitzen störe und nicht mit Foto- oder Videoaufnahmen von Autofahrern gegen den Datenschutz verstoße. "Wenn wir diese Attrappen dienstlich wahrnehmen, dann gucken Kollegen, ob sie zulässig sind", erklärt Allef.

Herbert Fuss, Leiter der Abteilung Verkehr und Technik beim ADAC Mittelrhein, hält die falschen "Starenkästen" für problematisch: Auch eine falsche Radarfalle in einem privaten Garten könne ein Eingriff in den Straßenverkehr sein - wenn etwa ein Autofahrer bei ihrem Anblick scharf abbremse und es zu einem Auffahrunfall komme.

Gefahr von Auffahrunfällen?

"Das ist juristisch grenzwertig", meint Fuss. Tatsächlich ist vor einem Jahr ein Tischler in Köln wegen eines Fake-Blitzers vor Gericht gelandet - wegen Amtsanmaßung. Das Verfahren wurde zwar eingestellt, aber sein Verhalten als strafbar eingestuft.

Das Argument von Auffahrunfällen hält Polizist Allefs nicht für stichhaltig: "Jeder Verkehrsteilnehmer sollte so auf Sicht fahren, dass er jederzeit in der Lage ist, rechtzeitig zum Stehen zu kommen."