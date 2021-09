Rund 200 Fahrräder sind am Wochenende an Menschen aus dem Ahrtal übergeben worden. Die Räder hatte die DLRG Sundern in Nordrhein-Westfalen gesammelt. Alle Räder sind nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft vorher verkehrssicher gemacht worden. Mit der Spende wolle die DLRG helfen, dass die Menschen an der Ahr, die Autos und Fahrräder durch die Flutkatastrophe verloren haben, wieder mobil werden.