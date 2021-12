Ehemalige Postbankfiliale soll Fahrradparkhaus werden

Die ehemalige Postbankfiliale am Hauptbahnhof in Koblenz wird zu einem Fahrradparkhaus umgebaut. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, soll zunächst ein Teil des kürzlich freigewordenen Gebäudes mit Abstellplätzen für etwa 260 Fahrräder ausgestattet werden. Geplant seien neben abschließbaren Fahrradboxen auch Schließfächer und Abstellmöglichkeiten für größere Lastenräder. Mit dem Umbau soll nach Angaben der Stadtverwaltung im kommenden Jahr begonnen werden. Wie viel ein Stellplatz für Mieter koste und wie der Zugang organisiert werde, stehe noch nicht fest. Werde das Fahrradparkhaus gut angenommen, könne es um weitere 200 Stellplätze erweitert werden. Möglich sei etwa auch die Einrichtung eines Fahrradladens mit Werkstatt. Die Stadt plant nach eigenen Angaben, in einem ersten Schritt die leer gewordene Postbankfiliale anmieten. Den Umbau der Filiale in ein Fahrradparkhaus hatte der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.