per Mail teilen

Am Wochenende wechseln die Fahrpläne für Bus und Bahn. In Koblenz bedeutet das mehr als nur neue Abfahrtszeiten: Das ÖPNV-Angebot der Verkehrsbetriebe Koveb soll nach Angaben der Stadt größer, komfortabler und auch günstiger werden.

Demnach werden einige Stadtteile wie etwa Kesselheim zum ersten Mal in den Bus-Streckenplan integriert. Auf der rechtrheinischen Seite sollen neue Linien die Höhenstadtteile miteinander verbinden. Laut Koveb sind dann zum Beispiel die Horcheimer und die Pfaffendorfer Höhe auch direkt an Ehrenbreitstein angebunden. Der Umweg über die Innenstadt entfällt.

Einzelfahrscheine werden den Angaben zufolge nicht günstiger. Dafür wird der Preis für Tages-, Wochen und Monatstickets ab Januar um bis zu 25 Prozent gesenkt. Die Stadt hofft, dass dadurch mehr Koblenzer den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nutzen.

​Verkehrsbetriebe wollen 80 Millionen Euro investieren

Die Verkehrsbetriebe kündigten an, in den kommenden zehn Jahren bis zu 80 Millionen Euro in den ÖPNV zu investieren, um das Angebot zu verbessern. Der Busverkehr soll unter anderem komfortabler werden. Dafür setzen die Verkehrsbetriebe nach eigenen Angaben künftig 29 neue Busse mit Gasantrieb ein. Vier sogenannte Minibusse sollen die Höhenstadtteile auf der rechten Rheinseite miteinander verbinden.

Außerdem sollen in den kommenden Jahren auch die Haltestellen erneuert und barrierefrei werden. Auch digitale Anzeigetafeln sind geplant. Gut die Hälfte der Investitionen könnten nach Angaben der Verkehrsbetriebe von Bund und Land bezahlt werden.

Die Mittelrheinbahn bietet Verbindungen zwischen Köln und Frankfurt an. picture-alliance / Reportdienste Ralph Goldmann

Mehr Sitzplätze zwischen Remagen und Köln

Im Regionalverkehr der Deutschen Bahn gibt es kleinere Änderungen. Der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr teilte mit, dass die Mittelrhein Bahn in Zukunft zwischen Remagen und Köln mit drei Zugteilen fahren wird, um mehr Sitzplätze anbieten zu können. Voraussichtlich im Februar werde der Bahnsteig Oberwinter fertiggestellt. Dort könne dann auch der Regionalexpress 5 halten.

Der Zweckverband kündigte außerdem an, dass die in diesem Jahr eingerichtete Spätverbindung zwischen Koblenz und Wiesbaden auch im neuen Fahrplan erhalten bleiben soll. Auf der Strecke Koblenz - Limburg - Gießen werde künftig ein zusätzlicher Zug am Nachmittag eingesetzt.