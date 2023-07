Fahrkartenautomat in Urmitz gesprengt

per Mail teilen

Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen in Urmitz versucht, einen Fahrkartenautomaten zu sprengen. Die Bundespolizei sucht jetzt nach Zeugen für den Vorfall.

Der Fahrscheinautomat stand nach Angaben der Bundespolizei Trier mit der Rückseite zur Bahnböschung an der Haltestelle Urmitz Rheinbrücke. Die Polizei geht davon aus, dass der Automat wahrscheinlich zwischen 4:18 Uhr und 4:26 Uhr mithilfe eines Gasgemischs aufgesprengt wurde.

Frontverkleidung des Fahrscheinautomaten fliegt 40 Meter weit

Bei der Sprengung seien zahlreiche Kleinteile aus Metall und Kunststoff umhergeflogen. Das Blech der Frontverkleidung wurde demnach etwa 40 Meter entfernt auf dem angrenzenden Sportgelände gefunden.

Da sich die Geldkassette noch im Automat befand und somit kein Geld gestohlen wurde, geht die Polizei nach eigenen Angaben davon aus, dass die Täter gestört wurden und geflüchtet sind. Der Sachschaden liegt demnach bei rund 20.000 Euro. Zeugen sollen sich bei der Bundespolizei Trier unter 0651/436780 melden.

Fahrscheinautomaten werden nur selten gesprengt

Ein Polizeisprecher erklärte auf SWR-Anfrage, dass es immer mal wieder vorkomme, dass Kriminelle versuchen, Fahrscheinautomaten aufzusprengen. Es komme aber eher selten vor. Der Sprecher verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass sich heutzutage in der Regel nur geringe Mengen Bargeld in den Automaten befinden.