Fahrerflucht mit elektrischem Rollstuhl

In Linz am Rhein kam es bereits am Freitag nach einem Unfall zu einer Fahrerflucht mit einen elektrischen Rollstuhl. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein 16-jähriger Jugendlicher ohne eigene körperliche Beeinträchtigungen den Rollstuhl seines Großvaters entwendet. Bei einem Wendemanöver stieß er demnach mit einem geparkten Auto zusammen. Anschließend sei er mit dem Rollstuhl geflohen und kurze Zeit später mit einem anderen Fahrzeug wieder aufgetaucht, so ein Sprecher der Polizei. Ihm drohe nun ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht.