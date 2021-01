Ein Autofahrer hat in der Nacht im Koblenzer Stadtteil Neuendorf mit seinem Wagen vier geparkte Autos gerammt und ist dann geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, hörte ein Besitzer einen Knall und versuchte auf der Straße den Pkw anzuhalten. Dabei hätte er sich mit einem Sprung zur Seite retten müssen. Denn der Fahrer hatte inzwischen gewendet und war noch einmal an der Unfallstelle vorbei gerast, teilte die Polizei mit. Der Unfallverursacher sei anschließend in Richtung Innenstadt davon gefahren. Im Rahmen der Fahndung entdeckte die Polizei gegen zwei Uhr das Fluchtauto im Gewerbegebiet an der B9 in Koblenz. Vom Fahrer fehle bislang jede Spur. Es sei ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro entstanden.