Fahndungsaufruf nach Attacke auf 25-jährigen Mann

Nach einer Attacke auf einen Mann in Remagen im April, sucht die Polizei Koblenz nun öffentlich nach Zeugen des Geschehens. Der 25-Jährige war in einer Nacht Anfang April bewusstlos und mit schweren Kopfverletzungen in der Rosenstraße gefunden worden. Die Polizei machte keine Angaben dazu, wie es dem Mann mittlerweile geht. Bis heute seien die Hintergründe allerdings unklar. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, hat die Staatsanwaltschaft nun eine Belohnung von 3.000 Euro ausgesetzt, teilt die Polizei mit. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.