Die Bonner Polizei fahndet weiter nach einem Straftäter, der aus einem Krankenhaus in Remagen geflüchtet ist. Er soll einer von vier mutmaßlichen Tankstelleneinbrechern sein.

Die Polizei in Bonn hat nähere Einzelheiten zu dem Straftäter mitgeteilt, der am Wochenende aus einem Krankenhaus in Remagen geflüchtet ist. Er soll in der Nacht von Freitag auf Samstag zusammen mit drei anderen Männern gewaltsam in eine Tankstelle in Heimerzheim in Nordrhein-Westfalen eingedrungen sein.

Festnahme der mutmaßlichen Tankstelleneinbrecher auf der A61

Bei dem Einbruch in eine Tankstelle im Rhein-Sieg-Kreis lösten die Männer laut Polizei Alarm aus. Als ein Streifenwagen der Polizei eintraf, flüchteten die mutmaßlichen Täter daraufhin mit zwei Autos vom Tatort und fuhren auf die Autobahn 61 in Richtung Süden auf.

Bei der anschließenden Verfolgungsjagd seien die Fluchtwagen am frühen Samstagmorgen in Rheinland-Pfalz auf der Ahrtalbrücke zwischen Bad Neuenahr und Sinzig gestoppt worden. Die vier mutmaßlichen Tankstelleneinbrecher wurden festgenommen. Die Autobahn war deshalb im Bereich der Ahrtalbrücke für mehrere Stunden in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt.

Mutmaßlicher Straftäter aus Krankenhaus in Remagen geflohen

Bei der Flucht verletzte sich laut Polizei einer der Männer. Er kam zur Untersuchung ins Krankenhaus nach Remagen. Von dort sei er am Samstag zu Fuß geflohen. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung, bei der mehrere Streifenwagen und auch ein Hubschrauber im Einsatz gewesen seien, sei erfolglos gewesen. Die drei anderen Männer sitzen nach Polizeiangaben inzwischen in Untersuchungshaft.

Fahndung nach flüchtigem Mann läuft weiter

Der Flüchtige ist laut Polizei etwa 30 Jahre alt, hat kurze Haare mit Geheimratsecken und einen Bart. Bei seiner Flucht habe er schwarze Boxershorts und ein schwarzes T-Shirt getragen, teilt die Polizei mit.

Es sei nicht klar, ob sich der Mann aktuell noch im Bereich Remagen aufhalte. Von einer unmittelbaren Gefahr für die Bevölkerung sei aber derzeit nicht auszugehen.