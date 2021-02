per Mail teilen

Im nördlichen Rheinland-Pfalz fahren die meisten Fähren wegen des Hochwassers nicht mehr. In Betrieb ist nur noch die Autofähre Kaub im Rhein-Lahn-Kreis. Dort stand der Rhein-Pegel am Dienstagnachmittag nach Angaben des Fährbetreibers bei 6,36 Metern. Erst ab 7,10 Metern werde der Betrieb eingestellt. Da viele Pendler sich derzeit im Homeoffice befänden, werde die Fähre weniger genutzt. Allerdings würden einige Autofahrer, die sonst die Fähren zwischen St. Goar (Rhein-Hunsrück-Kreis) und St. Goarshausen (Rhein-Lahn-Kreis) und zwischen Boppard (Rhein-Hunsrück-Kreis) und Filsen (Rhein-Lahn-Kreis) nutzen, jetzt auf die Fähre in Kaub ausweichen.

Da die B9 und die B72 teilweise überschwemmt sei, könnten die Autofahrer nicht auf die Fähre zwischen St. Goar und St. Goarshausen auffahren. Personen werden nach Angaben des dortigen Fährbetreibers aber nach wie vor über den Rhein transportiert. Die Fähre zwischen Bad Breisig (Kreis Ahrweiler) und Bad Hönningen (Kreis Neuwied) fährt seit Dienstagnachmittag wegen des hohen Pegels nicht mehr. Zwischen Linz (Kreis Neuwied) und Remagen (Kreis Ahrweiler) und Erpel (Kreis Neuwied) und Remagen (Kreis Ahrweiler) ist der Fährbetrieb bereits seit Sonntag eingestellt.