Die Auto- und Personenfähren im Norden des Landes leiden nach wie vor unter der Corona-Pandemie. Nach Angaben einiger Fährbetreiber fehlen sowohl Touristen als auch Berufspendler. Es seien deutlich weniger Pendler zwischen Linz und Remagen-Kripp unterwegs, so die Betreiber der dortigen Autofähre. Unter anderem durch diesen Pendlerknick seien die Geschäfte im vergangenen Jahr um die Hälfte eingebrochen. In diesem Jahr werde es wohl ähnlich schlimm. Die Betreiber der Rheinfähre in Kaub im Rhein-Lahn-Kreis sprechen sogar von einem Einbruch um 60 Prozent. Weil Ausflugsziele, Cafés und Hotels geschlossen seien, blieben auch die Touristen weg. Die würden aber gerade für den wichtigen Umsatz sorgen, so die Betreiber. Deshalb würden sie ums Überleben kämpfen.