Fackellauf des DRK im Ahrtal

Ein Fackellauf, der jedes Jahr an die Gründung des Roten Kreuzes erinnert, führt am Freitag auch durch das Ahrtal. Mitglieder des DRK machen mit der sogenannten "Flamme der Hoffnung der Menschlichkeit" Halt in verschiedenen von der Flut zerstörten Orten. Die DRK-Angehörigen ziehen am Freitagvormittag in Dorsel an der oberen Ahr los und wollen gegen Freitagmittag in Altenahr sein, heißt es in einer Mitteilung. Hier wollen sie unter anderem Kerzen für die Toten der Flutkatastrophe im vergangenen Sommer anzünden. Später geht es dann weiter nach Bad Neuenahr-Ahrweiler, wo im Kurpark der Toten und Vermissten gedacht werden soll. Die sogenannte "Flamme der Hoffnung der Menschlichkeit" soll dann in Sinzig wie ein Staffelstab an einen anderen DRK-Kreisverband weitergegeben werden. So wird sie bis ins italienische Solferino getragen, wo jedes Jahr mit einem Fackelzug - der sogenannten Fiaccolata - an die Gründung des Roten Kreuzes erinnert wird.