Bahn informiert über Sanierung des Tunnels in Fachingen

Die Bahn saniert nach und nach sechs Eisenbahntunnel der Lahntalstrecke. Am Dienstagabend sagt die Bahn, was in Fachingen geplant ist - und was das für Anwohner bedeutet.

Ab 18 Uhr lädt die Deutsche Bahn am Dienstagabend zu einer Informationsveranstaltung in die Mehrzweckhalle nach Birlenbach ein. Es geht um die Sanierung des Fachinger Bahntunnels, der 1862 in Betrieb genommen wurde und der jetzt in Stand gesetzt werden soll. Audio herunterladen (637 kB | MP3) Eisenbahntunnel in Fachingen: Neue Innenschale und neue Technik Anfang Januar wurde bereits Gehölz an der Tunnelbaustelle entfernt, bald beginnen die eigentlichen Sanierungsarbeiten an dem mehr als 160 Jahre alten Bahntunnel der Lahntalstrecke. Laut Bahn bekommt der knapp 430 Meter lange Tunnel zwischen Fachingen und Diez eine neue Innenschale. Außerdem werden die Technik und die Entwässerungssysteme modernisiert. Während der Arbeiten im Fachinger Eisenbahtunnel gibt es auch Sprengungen, dann wird der Zugverkehr laut Bahn vorübergehend eingestellt. Tunnel in Fachingen soll 2025 fertig saniert sein Die meisten Arbeiten sollen den Angaben zufolge aber laufen, während die Züge auf einem Gleis fahren. Bis Frühjahr 2025 soll ein zweites Gleis eingebaut sein und der rundum erneuerte Tunnel in Betrieb genommen werden.