Explosion in Mehrfamilienhaus in Bad Neuenahr-Ahrweiler

In Bad Neuenahr-Ahrweiler hat es am Mittwochnachmittag eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus gegeben. Nach Angaben der Polizei ist dabei ein Mann schwer verletzt worden.

Die Explosion ereignete sich den Angaben zufolge kurz nach 15 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr könnte eine Gaskartusche in der Küche explodiert sein. Mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Ein Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. Auch das Gebäude wurde beschädigt, allerdings nicht so schwer wie ursprünglich befürchtet. Die angrenzende Straße musste für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Inzwischen ist sie aber wieder freigegeben. Nun ermitteln Experten, wie es genau zu der Explosion kommen konnte.