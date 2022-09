Jugendliche verursachen Explosion in Kanalisation in Hachenburg

In Hachenburg im Westerwaldkreis haben offenbar zwei Jugendliche eine Explosion in einem Kanal verursacht. Laut Polizei hatten die beiden einen Rest Benzin in einem Gully entsorgen wollen.

Wie die Polizei Hachenburg berichtet, handelte es sich um einen 5-Liter-Kanister, in dem sich nach Aussage der Jugendlichen ein kleiner Rest Benzin befunden hat. Die beiden hätten offenbar versucht, ein Moped wieder gangbar zu machen und wollten - bevor sie neues Benzin einfüllen - das alte loswerden. Explosion drückt drei Kanaldeckel nach oben Bei der Entsorgung sei es dann zur Explosion gekommen, wobei nicht genau gesagt werden kann, ob die Benzingase alleine ausreichend waren. Es könne auch eine Kombination aus Benzin und Faulgasen in der Kanalisation Ursache gewesen sein. Die Polizei geht davon aus, dass sich das Benzin-Luft-Gemisch durch einen Funkenflug entzündet hat. Dabei seien drei bis zu 25 Meter auseinanderliegende Gullideckel hochgeschleudert worden. Außerdem sei eine Stichflamme entstanden. Jugendlicher bei Explosion in Hachenburg verletzt Einer der Jungs wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Er bekam offenbar einen Gullideckel ans Schienenbein und zog sich leichte Verbrennungen durch die Stichflamme zu. Wie die Polizei weiter berichtet, wurden die zuständigen Behörden informiert. Unter anderem müsse überprüft werden, ob die Explosion bleibende Schäden am Kanal hinterlassen habe. Die beiden Jugendlichen erwartet laut Polizei eine Anzeige - unter anderem wegen umweltgefährdender Abfallentsorgung. Informationen zur sachgerechten Entsorgung von Sondermüll gibt es beispielsweise auf der Internetseite des Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetriebs.