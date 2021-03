per Mail teilen

Das Bistum Trier will Missbrauchsvorwürfe gegen Pater Josef Kentenich, den Gründer der Schönstatt-Bewegung mit Sitz in Vallendar von einer sogenannten Expertengruppe prüfen lassen. Diese biete mehr Möglichkeiten, weil die ursprünglich vorgesehene Historikerkommission den Vorgaben des Vatikans hätte folgen müssen. Ziel des geänderten Verfahrens sei es, möglichst transparent vorzugehen und auch über Ergebnisse sprechen zu können, betonte Bischof Ackermann. Die in Rom tätige Kirchenhistorikerin Alexandra von Teuffenbach wirft dem bis heute populären Gründer der internationalen Schönstatt-Bewegung systematische Manipulation, Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe vor. Die von Kentenich 1914 gegründete Bewegung ist eine katholische geistliche Gemeinschaft, der sich eigenen Angaben zufolge bundesweit rund 20.000 Menschen zugehörig fühlen.