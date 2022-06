Gaspreise: Hotline der Energieversorgung hat viel zu tun

per Mail teilen

Bei der Energieversorgung Mittelrhein (evm) rufen momentan viele Kunden wegen der angekündigten Preissteigerung bei Gas und Strom an. Ein evm-Sprecher sagte, es seien vor allem Kunden, die von der starken Anhebung des Gaspreises ab August betroffen sind. Demnach sei die Hotline von Mitarbeitern besetzt, die extra wegen der anstehenden Preiserhöhung geschult worden seien. Viele Anrufer hätten die Hoffnung einen günstigeren Abschlag vereinbaren zu können, vor allem beim Gas. Die Menschen könnten die Preissteigerungen angesichts des Ukraine-Kriegs zwar größtenteils nachvollziehen – seien teilweise aber schlicht verzweifelt. Die evm-Mitarbeiter raten den Kunden, sich auf der Internetseite über Energiespar-Möglichkeiten zu informieren und verweisen an Energieberater der Caritas. Für die jetzt besonders beanspruchten Hotline-Mitarbeiter bietet die evm laut Sprecher Peerenboom psychologische Unterstützung an.