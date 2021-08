Im Oktober startet normalerweise die Heizsaison. Spätestens dann ist mit den ersten Frostnächten zu rechnen. Über 3.500 Netzanschlüsse in Bad Neuenahr-Ahrweiler werden wegen der Hochwasserkatastrophe dann aber noch kein Erdgas haben.

Die Zahl der betroffenen Haushalte sei noch viel höher, weil sich zum Beispiel Mehrfamilienhäuser einen Netzanschluss teilen. Das teilte die Energieversorgung Mittelrhein (EVM) am Mittwoch mit. EVM-Vorstandschef Josef Rönz sprach von dem größten Schadensereignis in der Geschichte des Unternehmens nach dem Zweiten Weltkrieg. Bei der Flutkatastrophe Mitte Juli wurden nicht nur Häuser, Straßen und Schienen zerstört, sondern auch das komplette Gasnetz entlang der Ahr.

Nach Angaben des Energieversorgers EVM sind 133 Kilometer Erdgasleitungen, 8.500 Gaszähler, 3.400 Hausdruckregler, 7.220 der rund 8.000 Netzanschlüsse sowie 31 Gasdruckregel- und Messanlagen beschädigt oder zerstört worden. Das gilt auch für insgesamt 16 Ahr-Querungen, weswegen unter anderem zwei neue provisorische Rohre unter der Ahr verlegt werden.

Die EVM arbeitet mit Hochdruck daran, ein neues Netz aufzubauen, so ein Sprecher des Energieversorgers. In die Wiederherstellung des Netzes würden mindestens 20 bis 30 Millionen Euro investiert. Aber einige Bereiche werde man nicht mehr rechtzeitig erreichen.

Nördliche Ahrseite im Winter ohne Gas

Nach Angaben der EVM gilt das für alle Anwohner im Zentrum von Bad Neuenahr-Ahrweiler bis nach Walporzheim auf der nördlichen Ahrseite. Hier werde es nach EVM Angaben frühestens im Dezember bis März wieder Gas geben. Die südliche Ahrseite werde voraussichtlich ab Mitte Oktober wieder abgedeckt werden können. Die EVM hat für die verschiedenen Gebiete eine Übersichtskarte erstellt.

"Wir tun alles, was wir können, aber es liegt einfach nicht im Bereich des Möglichen."

"Es gebe viel Unterstützung von anderen Energieversorgern und Stadtwerken aus der Region", so der EVM-Pressesprecher Marcelo Peerenboom. "Wir tun alles, was wir können, aber es liegt einfach nicht im Bereich des Möglichen. Die betroffenen Anwohner müssen sich Alternativen zum Heizen suchen."

Die EVM empfiehlt, sich zeitnah um eine Übergangsversorgung in Form von Flüssiggas zu kümmern. Dafür stehe dienstags und freitags ein Fachberater im Kundenzentrum der EVM in Bad Neuenahr-Ahrweiler zur Verfügung. Eine provisorische Umstellung auf Flüssiggas sei in der Regel ohne großen Aufwand möglich.

Probleme auch weiter flussaufwärts

Auch weiter oben im Ahrtal schauen viele Anwohner mit Sorge auf den kommenden Herbst und Winter. Die Ortschaften dort waren schon vorher nicht an das Gasnetz angeschlossen, die Häuser hatten in der Regel eigene Gas- oder Heizöl-Tanks. Gerade in den besonders betroffenen Orten wie Dernau, Altenahr, Ahrbrück oder Schuld sind viele der Tanks zerstört oder weggeschwemmt worden.

Nicht alle Orte im Ahrtal sind an das Gasnetz der Energieversorgung Mittelrhein (EVM) angeschlossen. Nur im Unterlauf, etwa zwischen Walporzheim und Sinzig, konnten die Menschen im Ahrtal laut EVM überhaupt mit Gas aus einer zentralen Versorgungsleitung heizen. Im Oberlauf, in den Verbandsgemeinden Altenahr und Adenau, gab es auch vor der Flutkatastrophe keine flächendeckende Gasversorgung. Grund dafür ist laut Flächennutzungs- und Landschaftsplan der Verbandsgemeinde Altenahr die geringe Bevölkerungsdichte. Die Menschen haben in diesem Teil des Ahrtals hauptsächlich mit Heizöl, Holz, Strom oder mit Gas aus einem internen Netz mit Gastanks geheizt. Viele Heizöltanks aus den Gemeinden am Oberlauf der Ahr wurden bei der Flutkatastrophe zerstört.

Stadt: Wärmeversorgung eines der bedeutendsten Themen

Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler teilte dem SWR mit, dass die Wärmeversorgung eines der bedeutendsten Themen sei, mit denen man sich aktuell beschäftige. Nur durch einen ständigen und regelmäßigen Austausch aller zentralen Akteure sowie der Bündelung der Kräfte könne das gemeinsame Ziel erreicht werden.