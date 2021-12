Evangelische Kirche prüft Gebäudebestand

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau will den Bestand ihrer Kirchengebäude im Norden von Rheinland-Pfalz überprüfen lassen. Nach Angaben der Kirche, soll im Zuge ihres Reformprozesses überlegt werden, ob und wie die Gebäude in Zukunft genutzt werden können. Viele Gebäude seien sanierungsbedürftig und in puncto Heizung und Wärmedämmung in einem katastrophalen Zustand, sagte ein Sprecher. Die Gebäude sollen in den kommenden Jahren baulich untersucht werden. Ab 2023 sollen Kirchenvertreter gemeinsam mit den Kommunen Konzepte entwickeln, wie die Pfarr- und Gemeindehäuser von der Kirche, aber auch von den Gemeinden selbst für nicht-kirchliche Zwecke genutzt werden können. Die Bestandsprüfung ist Teil des Reformprozesses der Kirche, die nach eigenen Angaben bis 2030 den Gebäudebestand reduzieren und so Geld einsparen will.