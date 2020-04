per Mail teilen

Im Haus Eulenhorst in Koblenz-Metternich sind zwei weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. In der Caritas-Einrichtung leben Menschen mit geistiger Behinderung.

Auf der Internetseite des Caritas-Verbandes heißt es, eine 66 Jahre alte Frau und ein 67 Jahre alter Mann seien an den Folgen der Virusinfektion gestorben. Bei dem Mann habe sich sein zuvor stabiler Zustand binnen kürzester Zeit verschlechtert, die Frau sei möglicherweise an einer Hirnblutung gestorben. Bereits vor etwa zwei Wochen hatte es im Haus Eulenhorst in Koblenz-Metternich einen ersten Corona-Todesfall gegeben.

"Die Geschehnisse der vergangenen Tage sind für uns alle ein Schock, eine Tragödie", schreibt Caritasdirektorin Martina Best-Liesenfeld in einer Mitteilung: "Wir sind tief erschüttert, unser Mitgefühl gilt den Angehörigen und allen, die um die beiden Verstorbenen trauern: ihre Freunde, Mitbewohner und Mitarbeitende des Hauses."

Weitere Bewohner und Mitarbeiter infiziert

Im Haus Eulenhorst, in dem 38 Menschen leben, haben sich nach Angaben des Caritas-Verbandes sieben weitere Bewohner und fünf Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. In einer weiteren Betreuungseinrichtung in Weißenthurm seien zudem fünf Bewohner und vier Mitarbeiter positiv getestet worden, heißt es auf der Caritas-Internetseite.

"Kaum zu bewältigende Belastung"

Beide Häuser stehen deshalb unter Quarantäne, die Bewohner dürfen sie nicht verlassen und Angehörige nicht zu Besuchen kommen. Alle Bewohner mit Symptomen würden so gut wie möglich isoliert. "Insbesondere für die beeinträchtigten Menschen und unsere Mitarbeitenden sind die aktuellen Geschehnisse eine kaum zu bewältigende Belastung", ergänzt Caritaschefin Best-Liesenfeld in dem Schreiben.

Eine große Unterstützung seien in der Zwischenzeit die freiwilligen Helfer, die sich nach einem Hilferuf in der vergangenen Woche bei der Caritas gemeldet hätten, teilt der Caritas-Verband mit. Sie seien ein Lichtblick für Bewohner und Mitarbeitende und würden mit ihrem Engagement Mut und Zuversicht in dieser schwierigen Zeit geben.