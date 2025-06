"Essbare Stadt" Andernach pflanzt Gewürze in Hochbeeten

Mit der Idee einer essbaren Stadt pflanzte die Stadt Andernach im April 2010 erstmalig Gemüse wie Tomaten und Zucchini, aber auch Honigmelonen und Weinstöcke im Schlossgarten an, also mitten in der Stadt. Die Andernacher sollten nicht nur bei der Pflege der Pflanzen mithelfen, sondern auch beim Einkaufsbummel das Gemüse ernten. Für dieses innovative urbane Konzept erhielt Andernach verschiedene Auszeichnungen. Zum ersten mal wurde die Stadt 2010 beim Bundeswettbewerb "Entente Florale - Unsere Stadt blüht auf" mit Gold ausgezeichnet. Die Stadt Andernach plant das Projekt "Essbare Stadt" massiv auszubauen. Auf dem Areal um den Runden Turm soll beispielsweise ein neues Museum und ein Info-Zentrum entstehen.