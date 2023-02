ESC-Vorentscheid: Westerwälder Partysänger Ikke Hüftgold ist dabei

Der Ballermann-Sänger Ikke Hüftgold aus dem Westerwald könnte Deutschland beim Eurovision Song Contest in Liverpool vertreten. Er hat es in den deutschen Vorentscheid geschafft.

Mit seinem Song "Lied mit gutem Text" zieht Matthias Distel - alias Ikke Hüftgold - in den deutschen Vorentscheid des Eurovision Song Contest 2023 (ESC). Der Westerwälder hatte bei der Abstimmung auf dem sozialen Netzwerk TikTok die meisten Stimmen erhalten.

Ikke Hüftgold kommt durch TikTok-Voting zum ESC-Vorentscheid

Acht Künstlerinnen und Künstler wurden von der ESC-Redaktion und Musikexperten für den deutschen Vorentscheid ausgewählt, heißt es auf der Internetseite des Musikwettbewerbs. Ein weiterer Platz war reserviert für den Gewinner eines Votings auf dem Social-Media-Kanal TikTok. Hüftgold erhielt dort mit Abstand die meisten Stimmen: 52 Prozent, also mehr als 120.000 Menschen, wählten seinen Song.

Auf Instagram schrieb Hüftgold nach seinem Einzug: "Danke an meine unfassbar krasse Partygemeinde, danke an alle, die den deutschen Partyschlager genauso lieben wie ich." Die Liveshow zum ESC-Vorentscheid findet am 3. März in Köln statt. Dann wird entschieden, welcher deutsche Act beim Eurovision Song Contest 2023 in Liverpool dabei sein wird.

Kritik an Hüftgolds Plattenfirma wegen Partyhit "Layla"

Im vergangenen Sommer wurde Hüftgolds Plattenfirma wegen des Partyhits "Layla" kritisiert. Der Song wurde von Kritikern als sexistisch beschrieben und unter anderem auf einem Volksfest in Würzburg und auch im Festzelt der Schützen auf der Düsseldorfer Kirmes nicht gespielt. Mehr als 25.000 Menschen hatten eine Online-Petition unterschrieben, die forderte, den Song zu spielen.