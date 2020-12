Ein Erzieher aus Koblenz will mit einer Online-Petition erreichen, dass auch Kindertagesstätten im Land bis zum 11. Januar geschlossen werden. Ziel sei es, die Gesundheit der Erzieher zu schützen.

In vielen Kindertagesstätten herrsche trotz des Lockdowns fast normaler Betrieb, sagt Manuel Hein aus Koblenz. Er arbeitet in einer Lahnsteiner Kindertagesstätte und hat die Online-Petition gestartet. Damit fordert er von der Landesregierung, die Kindertagesstätten schnellstmöglich zu schließen - und das bis zum 10. Januar.

"Wir brauchen einen Notbetrieb"

Der reine Appell der Landesregierung an die Eltern, ihre Kinder nach Möglichkeit zu Hause zu betreuen, reiche nicht aus, sagt Hein. "Wir sind in einer Notlage, es sterben gerade täglich Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion, da brauchen wir auch einen Notbetrieb in den Kitas - und keinen Regelbetrieb", heißt es weiter.

Ein Notbetrieb könne den Angaben zufolge etwa für Eltern in systemrelevanten Gruppen angeboten werden. Und auch Alleinerziehende sollten bedacht werden, findet Manuel Hein. Aber es sei wichtig auch die Gesundheit der Erzieherinnen und Erzieher besser zu schützen, fordert er.

"Wir müssen die Gesundheit der Erzieherinnen und Erzieher besser schützen", fordert Manuel Hein aus Koblenz. Deshalb hat er eine Online-Petition gestartet. Manuel Hein

Hein fordert in seiner Petition außerdem Schnelltests, zum Beispiel einmal wöchentlich. "Wir arbeiten ohne jeglichen Schutz. Denn sind wir mal ehrlich: Wenn die Kinder über den Esstisch husten oder niesen bringt auch Lüften oder Hände waschen nicht mehr viel", sagt Hein.

Mehr als 12.000 Menschen haben unterschrieben

Nach dem 10. Januar werden in der Petition dann geänderte Öffnungszeiten in Kindertagesstätten und der Kindertagespflege gefordert. Dann könnten die Kinder in festen Gruppen betreut werden.

Das Ziel für die Online-Petition waren 12.000 Unterschriften aus Rheinland-Pfalz. Diese wurden am Freitag erreicht. Jetzt wird eine Stellungnahme vom Land gefordert.