CDU-Bundestagsabgeordneter Erwin Rüddel aus dem Kreis Neuwied ist tot

Er war Kommunal- und Landespolitiker in Rheinland-Pfalz und saß für die CDU im Bundestag. Jetzt ist Erwin Rüddel aus Windhagen überraschend mit 69 Jahren gestorben.

Am Freitag war Erwin Rüddel noch in Berlin im Bundestag, jetzt kommt die überraschende Nachricht von seinem Tod: Wie CDU-Chef Friedrich Merz den Delegierten des Wahlparteitags in Berlin mitteilte, ist Erwin Rüddel am Montagmorgen plötzlich und unerwartet gestorben.

Schweigeminute für Erwin Rüddel bei CDU-Wahlparteitag

Erwin Rüddel hat sein Leben in den Dienst der Politik und insbesondere der CDU gestellt.

Erwin Rüddel vertrat den Wahlkreis Neuwied/Altenkirchen in Rheinland-Pfalz. Merz sagte, Rüddel habe zwar nicht wieder für den Bundestag kandidieren, aber am Parteitag teilnehmen wollen. "Erwin Rüddel hat sein Leben in den Dienst der Politik und insbesondere der CDU gestellt", sagte Merz den Delegierten. Er rief sie zu Beginn des Wahlparteitages zu einer Schweigeminute für Erwin Rüddel auf.

CDU in RLP trauert um Erwin Rüddel

Die CDU Rheinland-Pfalz ist bestürzt über den plötzlichen Tod. Sie verliere mit ihm einen ausgewiesenen Gesundheitspolitiker, teilt Gordon Schnieder mit, der Fraktionsvorsitzende der CDU im Landtag und Landesvorsitzender der CDU in Rheinland-Pfalz. "Erwin Rüddel hat sich auf allen Ebenen für unsere Partei eingesetzt und sich im Besonderen verdient gemacht. Wir sind ihm zu großem Dank für seinen jahrzehntelangen Einsatz verpflichtet."

Auch Patrick Schnieder, Vorsitzender der CDU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, ist schockiert von der Nachricht. "Wir hätten unserem Freund von Herzen ein gutes Leben 'nach der Politik' gewünscht und können noch nicht fassen, dass ihm das nun verwehrt bleibt. Seiner Familie gilt unser aufrichtiges Beileid."

Neuwieds Landrat Hallerbach fassungslos über plötzlichen Tod

Der heutige 3. Februar 2025 ist ein schlimmer Tag. Wir sind sehr traurig.

Achim Hallerbach (CDU), Landrat von Neuwied, ist fassungslos und schockiert über den plötzlichen Tod von Erwin Rüddel. "Die Nachricht von seinem Ableben ist noch nicht fassbar und hinterlässt ohnmächtige Leere."

In den vergangenen Tagen habe er mit Rüddel über Projekte für die Zeit nach seiner Bundestagszeit gesprochen. Erwin Rüddel sei voller Pläne und Tatendrang für die Menschen in seiner Region gewesen, sagt Hallerbach. "Der heutige 3. Februar 2025 ist ein schlimmer Tag. Wir sind sehr traurig."

Ortsbürgermeister von Windhagen erschüttert über plötzlichen Tod

Er sei von Rüddels plötzlichem Tod "erschüttert und schockiert", sagt auch Hans Dieter Geiger (G-BfW), der Ortsbürgermeister von Windhagen. Er sei noch am Sonntag mit Rüddel bei einer Veranstaltung gewesen. Da habe er einen fitten und gesunden Eindruck gemacht. Erwin Rüddel sei mit Leib und Seele Politiker gewesen, so Geiger weiter. Ihm sei der Christdemokrat immer ein guter Gesprächspartner gewesen. Sein Tod sei ein Verlust für Windhagen.

Erwin Rüddel war seit 2009 im Deutschen Bundestag

Erwin Rüddel wurde 1955 geboren und wuchs mit seinen Geschwistern auf dem Bauernhof seiner Eltern in Windhagen auf. Er machte Abitur und studierte Betriebswirtschaft. 1972 trat er in die CDU ein. Rüddel gehörte mehr als 30 Jahre dem Kreistag Neuwied an. Außerdem saß er für die Christdemokraten mehr als zehn Jahre im Landtag. Seit Oktober 2009 war er Mitglied im Deutschen Bundestag - mit den Schwerpunkten Pflege und Gesundheit.

Gemeinsam mit anderen Abgeordneten aus Rheinland-Pfalz gehörte er jahrelang auch der sogenannten Bahnlärmgruppe des Bundestags an, die sich für besseren Schutz gegen den Bahnlärm im Mittelrheintal eingesetzt hat. Bei der Bundestagswahl Ende Februar wollte er aber nicht mehr als Direktkandidat antreten. Nach seinem überraschenden Tod rückt kurz vor der Bundestagswahl für ihn im Bundestag Partei-Kollegin Ursula Groden-Kranich nach.

Durch den überraschenden Tod von Erwin Rüddel (CDU) rückt Partei-Kollegin Ursula Groden-Kranich kurz vor der Bundestagswahl nochmal in den Bundestag nach.

Josef und Erwin Rüddel - Politiker aus Windhagen

Erwin Rüddel war auch stark in seiner Heimat verwurzelt. Er engagierte sich unter anderem im Karneval und war lange Jahre Vorsitzender der Windhagener Karnevalsgesellschaft "Wenter Klaavbröder e.V.". Sein Vater, Josef Rüddel, hatte den kleinen Ort im Kreis Neuwied sehr stark geprägt. Er war 56 Jahre lang Ortsbürgermeister von Windhagen und damit einer von Deutschlands dienstältesten Bürgermeistern.